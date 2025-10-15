Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по делу о хищении 2 млрд рублей

15 октября 2025, 18:15

Сергей Фургал (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Гособвинение потребовало назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии строгого режима по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщает ТАСС.