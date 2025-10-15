Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по делу о хищении 2 млрд рублей
Гособвинение потребовало назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии строгого режима по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор также просит назначить штраф в размере 11 млн рублей и ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.
Фургал и другие фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации похищенного имущества. По версии следствия, с декабря 2018 по июль 2020 года они похитили у МСП-банка более 2 млрд рублей и 8,7 млн долларов иностранной компании, а также пытались завладеть активами предприятия «Торэкс-Хабаровск» на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Ранее Фургал уже был приговорён к 22 годам колонии по делу об организации покушений на убийства предпринимателей.
