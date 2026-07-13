Голый мужчина напал на прохожих, а затем попытался похитить семилетнюю девочку
В США полиция задержала 31-летнего мужчину по подозрению в попытке похитить семилетнюю девочку прямо у матери. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент случился вечером 11 июля на набережной в Портленде, штат Орегон. Сначала очевидцы заметили обнажённого мужчину, который бегал по прибрежному парку и нападал на прохожих.
Позже в полицию поступил новый сигнал: тот же человек схватил ребёнка и попытался увести его с собой. К моменту прибытия полицейских подозреваемый уже отпустил девочку и пошёл купаться в реке неподалёку от места происшествия.
Ребёнка отбили благодаря вмешательству родителей и случайных свидетелей. Девочка не получила серьёзных травм — медики обработали ей ссадины на месте. Правоохранители взяли подозреваемого под стражу. Ему предъявили обвинения в покушении на похищение и нападении.
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