Голый мужчина напал на прохожих, а затем попытался похитить семилетнюю девочку

13 июля 2026, 11:55

В США полиция задержала мужчину за попытку похищения семилетней девочки

Фото: Istock/BrianAJackson

В США полиция задержала 31-летнего мужчину по подозрению в попытке похитить семилетнюю девочку прямо у матери. Об этом сообщает Fox News.