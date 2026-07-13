Российские подростки массово подсели на ветеринарный препарат ради галлюцинаций

13 июля 2026, 13:13

Фото: Istock/Aleksandr Potashev

В России зафиксировали резкий рост продаж ветеринарного препарата среди подростков. Как сообщает Telegram-канал Baza, с начала 2026 года реализация этого лекарства увеличилась почти в четыре раза.