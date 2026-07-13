Российские подростки массово подсели на ветеринарный препарат ради галлюцинаций
В России зафиксировали резкий рост продаж ветеринарного препарата среди подростков. Как сообщает Telegram-канал Baza, с начала 2026 года реализация этого лекарства увеличилась почти в четыре раза.
Спрос на лекарство для животных с габапентинпобилом резко увеличился после того, как Минздрав ужесточил контроль над аптечным аналогом. Это не остановило наркоманию — дети нашли замену и продолжают употреблять ветпрепарат.
Интернет-магазины продают средство свободно. Отмечается, что онлайн-продажи выросли в шесть раз, в рознице — в три. За полгода реализовали более 4,3 миллиона упаковок. Больше всего скупают в Москве, Подмосковье и Петербурге. Кроме того, резкий скачок показали Калмыкия (в 39 раз) и Амурская область (в 28 раз).
Подростки гонятся за галлюцинациями, а получают панические атаки, судороги и депрессию. Россельхознадзор и Минсельхоз прорабатывают рецептурный отпуск. Онлайн-площадки размывают изображения товара, но это почти не снижает спрос.
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