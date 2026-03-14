83-летний москвич перевёл аферистам 10,4 млн рублей после визита курьера
В Москве 83-летний мужчина перевёл мошенникам около 10,4 миллиона рублей. Подробности приводит столичная прокуратура.
Аферисты действовали по схеме: сначала представились коллегами пенсионера и сообщили об утечке данных, затем лжеправоохранители заявили о подозрительных переводах с его счёта.
После этого курьер доставил мужчине телефон для постоянной связи. Мошенники запретили пенсионеру рассказывать о разговорах родным и убедили снять все накопления. Потерпевший передал деньги через банковскую ячейку девушке-курьеру, назвавшей пароль.
Затем злоумышленники заявили об оформленном на его имя кредите под залог квартиры и потребовали ещё пять миллионов рублей. Москвич пошёл за деньгами к родственнику и понял, что его обманули. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.
