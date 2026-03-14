В Москве прохожие вызвали спасателей для мужчины, застрявшего на дереве

14 марта 2026, 17:03

На юге Москвы местные жители вызвали спасателей, чтобы помочь мужчине, который забрался на дерево и не хотел слезать. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошёл на Донском проезде.





Неизвестный влез на дерево высотой примерно с четырёхэтажный дом. Очевидцы рассказали, что мужчина просидел на ветке довольно долго. Прохожие заметили его и попытались заговорить.

«Подошёл к нему и спросил что он делает. Но он перестал двигаться, наверное полагая, что перестанет быть заметным. Но я никуда не уходил. А потом достал телефон и стал спрашивать кто он и откуда, что делает. Потом спросил нужна ли помощь, предупредил, что вызову спасателей. Он продолжил сидеть. Я минут пять общался со спасателями по телефону, а потом он сам стал спускаться. Спустился и ушёл за несколько минут до приезда спасателей», — поделился один из свидетелей происшествия.