В Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в канализационный колодец

14 марта 2026, 14:42

В Чебоксарах восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный люк. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.





Чрезвычайное происшествие случилось у дома №2 на улице Кирова. Снег скрывал люк, и школьница не увидела опасности. Крышка колодца находилась рядом.

«Другая девочка смогла позвать на помощь взрослых, которые и вытащили ребёнка. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.