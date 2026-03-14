В Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в канализационный колодец
В Чебоксарах восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный люк. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.
Чрезвычайное происшествие случилось у дома №2 на улице Кирова. Снег скрывал люк, и школьница не увидела опасности. Крышка колодца находилась рядом.
«Другая девочка смогла позвать на помощь взрослых, которые и вытащили ребёнка. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.По факту случившегося прокуратура Чувашии проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают ответственных лиц.
