В Уфе риелторы выживают семью из квартиры с помощью песни «Синий трактор»
В Уфе семья столкнулась с давлением со стороны новых собственников доли в квартире. Как сообщает Telegram-канал Mash, конфликт начался после того, как 18-летняя девушка поссорилась с матерью и продала подаренную ей долю.
Новые владельцы въехали в жильё и установили замок на двери своей комнаты. После этого они круглосуточно включают детскую песню «Синий трактор» и нецензурные композиции через музыкальную колонку.
Кроме того, новые жильцы повредили имущество: сломали мебель, вырвали люстры, демонтировали унитаз и раковину, оставив семью без воды и канализации. Злоумышленники требуют, чтобы семья выкупила их комнату за пять миллионов рублей или продала свои 40 «квадратов» за один миллион.
Пострадавший мужчина дважды обращался в полицию, где зафиксировали факты шума и повреждения сантехники. Соседи тоже жалуются на музыку и приходили ночью с молотками, стуча в двери. Семья пытается сохранить жильё.
