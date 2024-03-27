83 пострадавших остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

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В больницах Москвы и Московской области по состоянию на 10 утра 27 марта остаются 83 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из публикации на сайте подмосковного Минздрава. Согласно обновлённому списку, в графе «выписаны» числятся 40 фамилий. Всего в нём – 123 человека.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей открыли стрельбу по зрителям и персоналу и устроили пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 139 человек.
Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.
По уголовному делу о теракте задержаны и арестованы четверо его непосредственных исполнителей и столько же предполагаемых пособников.
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Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.
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Лора Луганская