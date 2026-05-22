85-летний пенсионер спас девушку от похитителя с электрошокером и ножом

Фото: Istock/Alexey Emelyanov

В штате Орегон, США, полиция задержала Мэттью Хокули Аранду по подозрению в попытке похищения 25-летней девушки. Об этом сообщает People.



Аранда выдавал себя за сотрудника коммунальной службы. В таком образе он несколько часов поджидал жертву в парке трейлеров. Когда увидел девушку, он применил к ней электрошокер. Жертва закричала, и на крик пришёл 85-летний незнакомец.

Пожилой мужчина напал на похитителя, и девушка смогла убежать к своей машине. Преступник в ответ использовал электрошокер против пенсионера и бросился за жертвой с большим охотничьим ножом. Он запрыгнул на капот её автомобиля, но не удержался, упал и получил серьёзные травмы.

Раненый Аранда отполз в кусты и спрятался там. Вскоре его задержали прибывшие по вызову полицейские. Отмечается, что нападавший уже представал перед судом по обвинению в изнасиловании.

Ольга Щелокова

