В Москве неизвестный дважды выстрелил мужчине в живот и скрылся
В ночь на 22 мая на Кутузовском проспекте в Москве неизвестный совершил покушение на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, инцидент произошёл у дома на улице Студенческой. Злоумышленник подошёл к мужчине, дважды выстрелил ему в живот и сразу скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Медики госпитализировали пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу. Правоохранители не раскрывают личность пострадавшего. Кроме того, неизвестны возможные мотивы нападавшего. Сотрудники полиции работают на месте происшествия: они опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее на юго-востоке Москвы произошла массовая драка мигрантов на свадьбе. Полицейские задержали 33 участника происшествия.
