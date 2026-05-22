Мужчина исчез в аномальной зоне Якутии, а искать его начали спустя 14 дней
В Якутии, в районе Долины Смерти, пропал мужчина. О его исчезновении заявили только спустя две недели. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
5 мая трое мужчин поехали отдыхать в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе. На следующий день один из компании ушёл в лес и не вернулся. В полицию обратились лишь через 14 дней. Сейчас спасатели прочёсывают местность в поисках любых улик.
Поселение Харандаас находится на правом берегу реки Вилюй, неподалёку от аномальной зоны — Долины Смерти. Согласно преданиям, в этой глухой местности люди быстро теряют силы. В фольклоре эти земли считают «пристанищем злых духов, которые сбивают путников с пути».
Сообщается, что на прошлой неделе вблизи реки Вилюй пропал ещё один мужчина. Однако он вернулся домой самостоятельно. Ровно год назад в этом же районе в реке нашли мёртвым другого пропавшего жителя.
