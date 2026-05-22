В Петербурге обиженный бывший тайком читал переписку девушки и пересылал друзьям
В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию после того, как её бывший молодой человек тайно проник в её аккаунт в социальной сети. Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, мужчина сделал скриншоты личных сообщений и разослал их знакомым.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего гражданина. Ему инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни.
Установлено, что в период с января по февраль этого года фигурант незаконно получил доступ к переписке бывшей девушки, а затем без её согласия распространил сведения, составляющие личную тайну, среди третьих лиц. Причиной таких действий обвиняемого стала ревность.
Дело направили в Приморский районный суд. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или реальный срок — до двух лет колонии. Полиция предупреждает: взлом чужих аккаунтов и распространение личной переписки являются уголовным преступлением, даже если человеком движет обида или ревность.
