85-летняя россиянка скончалась после секса на свидании с молодым любовником

04 декабря 2025, 15:42

В Туле 85-летняя россиянка скончалась от побоев молодого любовника из Интернета

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

85-летняя жительница Тулы умерла после встречи с 33-летним мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.