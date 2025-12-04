85-летняя россиянка скончалась после секса на свидании с молодым любовником
85-летняя жительница Тулы умерла после встречи с 33-летним мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
После знакомства в приложении у пары состоялось свидание, которое переросло в секс, но в итоге завершилось конфликтом. Мужчина избил пожилую женщину и покинул место происшествия.
Уточняется, что он нанес пенсионерке несколько ударов рукой по голове и телу. По информации Telegram-канала Baza, пострадавшую госпитализировали, где она рассказала о произошедшем. Однако вскоре после этого пенсионерка скончалась от полученных травм.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. На допросе, узнав о смерти женщины, он признал свою вину. Следствие возбудило уголовное дело.
