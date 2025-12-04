Раскрыто, каким пыткам подвергались постояльцы рехаба «Неугасимая надежда»

04 декабря 2025, 14:40

Baza: Постояльцам рехаба «Неугасимая надежда» ломали рёбра

Фото: iStock/Paul Gorvett

Постояльцев рехаба «Неугасимая надежда» избивали и ломали им рёбра. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на мать одного из пострадавших.