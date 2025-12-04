Раскрыто, каким пыткам подвергались постояльцы рехаба «Неугасимая надежда»
Baza: Постояльцам рехаба «Неугасимая надежда» ломали рёбра
Постояльцев рехаба «Неугасимая надежда» избивали и ломали им рёбра. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на мать одного из пострадавших.
На прошлой неделе, после задержаний в реабилитационных центрах, мать забеспокоилась и связалась с директором учреждения Виталием Серёжкиным, но ей не позволили поговорить с сыном.
Вчера следователи прибыли в центр и допросили молодого человека. Мать рассказала, что его избивали, но следы побоев уже исчезли. У других пациентов центра были сломаны рёбра.
