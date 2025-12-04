Московский «заложник унитаза»: спасатели пришли на помощь мужчине после странной ситуации
В Москве произошёл необычный случай: мужчина застрял в унитазе в собственной квартире на Ленинском проспекте.
По данным SHOT, во время утренней рутины москвич засунул ногу в унитаз, но самостоятельно извлечь её не смог. Причины, по которым это произошло, остаются загадкой — в квартире в этот момент никого не было.
Свою неловкую ситуацию мужчина смог решить только благодаря телефону: он позвонил в экстренные службы, и на место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели успешно освободили «заложника унитаза», избежав травм и более серьёзных последствий.
