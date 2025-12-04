Школьницу-проститутку шантажировали и заставляли обслуживать до 15 клиентов в день
Двое знакомых из Чехии принуждали несовершеннолетнюю девушку заниматься проституцией. Об этом пишет idnes.cz.
Потерпевшая не имела поддержки семьи, а мать долго не интересовалась её судьбой. Сбежав из исправительного учреждения, она нашла приют у этих людей. Те оказывали ей заботу, что сделало девушку зависимой.
52-летний мужчина и 50-летняя женщина использовали беспомощное положение подростка. Они заставляли её вступать в половые связи за деньги с незнакомцами. Третий фигурант отвозил школьницу в Усти-над-Лабем, где она обслуживала до 12-15 клиентов в день. Почти все деньги она отдавала, оставляя себе лишь малую часть тайно.
Позже девушка забеременела. Обвиняемые использовали ребёнка для шантажа молодой матери. Сейчас мужчина и женщина арестованы. Третий фигурант на свободе. Он понесёт наказание, если суд докажет его вину.
Читайте также: