Школьницу-проститутку шантажировали и заставляли обслуживать до 15 клиентов в день

04 декабря 2025, 14:57

В Чехии знакомые принуждали школьницу заниматься проституцией

Фото: Istock/SB Arts Media

Двое знакомых из Чехии принуждали несовершеннолетнюю девушку заниматься проституцией. Об этом пишет idnes.cz.