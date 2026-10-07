86-летний пенсионер несколько дней лежал посреди поля

07 октября 2026, 20:03

В Польше собака нашла лежавшего несколько дней в поле пожилого человека

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Польше полицейская собака помогла найти 86-летнего мужчину, который несколько дней пролежал посреди поля. Об этом сообщает WP Wiadomości.