86-летний пенсионер несколько дней лежал посреди поля
В Польше полицейская собака помогла найти 86-летнего мужчину, который несколько дней пролежал посреди поля. Об этом сообщает WP Wiadomości.
Пенсионер вышел из дома 2 октября, после чего перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в полицию в ночь с пятницы на субботу. К поискам подключились полицейские и пожарные, а для обследования территории использовали беспилотник.
Решающим стал приезд старшего сержанта Лукаша Роли с патрульно-розыскной собакой по кличке Альфа. Животное взяло след пропавшего и привело правоохранителей на поле, где обнаружили пожилого мужчину.
Он лежал на земле. Его передали медикам для оказания необходимой помощи. По данным издания, жизни пациента ничего не угрожает.
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