Достижения.рф

86-летний пенсионер несколько дней лежал посреди поля

В Польше собака нашла лежавшего несколько дней в поле пожилого человека
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Польше полицейская собака помогла найти 86-летнего мужчину, который несколько дней пролежал посреди поля. Об этом сообщает WP Wiadomości.



Пенсионер вышел из дома 2 октября, после чего перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в полицию в ночь с пятницы на субботу. К поискам подключились полицейские и пожарные, а для обследования территории использовали беспилотник.

Решающим стал приезд старшего сержанта Лукаша Роли с патрульно-розыскной собакой по кличке Альфа. Животное взяло след пропавшего и привело правоохранителей на поле, где обнаружили пожилого мужчину.

Он лежал на земле. Его передали медикам для оказания необходимой помощи. По данным издания, жизни пациента ничего не угрожает.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0