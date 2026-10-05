В Нижнем Новгороде нашли расчленённые тела двух женщин в грузовике
В Нижнем Новгороде нашли расчленённые тела двух женщин в грузовике. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сотрудники ДПС остановили «Газель» возле Борского моста. Во время проверки пассажир резко выбежал из автомобиля и скрылся.
Внутри машины инспекторы обнаружили останки, предположительно, пожилой женщины и 18-летней девушки. Установлено, что водителя грузовика наняли со стороны — о содержимом кузова он не знал.
На месте работают правоохранители, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежат останки и как они оказались в машине. Кроме того, они устанавливают личность сбежавшего пассажира и выясняют его роль в произошедшем.
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