В гараже москвича, который расчленил сожительницу, нашли тело её дочери
В Москве в гараже мужчины, подозреваемого в расчленении сожительницы, нашли тело её дочери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
3 октября в квартире на Жулебинском бульваре обнаружили пакеты с останками человека. Погибшей оказалась 53-летняя Елена Ц. Её супруг — Мамука Церетели, создатель паба Beer Pairing в столичном «Депо». Утром 4 октября в гараже в Новой Москве нашли тело 19-летней Дарьи — дочери Елены от первого брака.
Кроме того, в помещении обнаружили схрон с оружием. Ночью в Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве женщины — 47-летнего сожителя Елены. Вместе с ним силовики задержали 40-летнюю женщину. Сейчас её проверяют на причастность к убийству.
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