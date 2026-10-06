Расчлененное тело женщины нашли в российском гараже

06 октября 2026, 11:58

Жителя Тольятти задержали за убийство 55-летней женщины

Фото: iStock/Far700

Женские останки нашли в гаражном кооперативе в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области в социальных сетях.