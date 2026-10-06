Расчлененное тело женщины нашли в российском гараже
Женские останки нашли в гаражном кооперативе в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области в социальных сетях.
Полиция вычислила и задержала владельца гаража — им оказался 54-летний прежде не судимый местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по первой части статьи 105 УК: «Убийство».
По данным правоохранителей, найденные фрагменты тела принадлежат местной жительнице 1971 года рождения. При задержании подозреваемый признался, что поссорился с потерпевшей, не смог сдержать эмоций и задушил ее, а затем попытался скрыть следы преступления.
Ранее сообщалось, что 25-летнюю мать из Новосибирска приговорили к двум годам колонии-поселения за убийство новорожденной дочери. Девушка самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила его в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде. В результате младенец погиб от общего переохлаждения организма, его тело нашли через несколько дней.
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