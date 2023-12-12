89-летний россиянин объехал полмира, вернулся в РФ и отдал мошенникам 750 тысяч

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89-летний Леонид Прохоров активно путешествует по России.
За плечами мужчины внушительный список достижений: до пандемийного 2020 года.
Леонид Прохоров был в Австралии, Южной Америке, Европе и Азии. Год назад посетил Индонезию, Бруней и Филиппины.
При этом путешественник носит рюкзак 1960-х годов, у него нет современных гаджетов. Он пропагандируют пребывание наедине с собой.
8 декабря Леониду Кузьмичу позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что накопления под угрозой. Их срочно нужно «спрятать от жуликов». Для этого путешественник снял наличные в банке и отдал деньги неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.
В первый раз Леонид Кузьмич передал примерно 384 тысяч рублей. Вторую часть средств Прохоров отдал в долларах. Так посоветовал «сотрудник ФСБ». Мошенник получил на руки 4 тысячи (366 650 рублей). А потом сотрудник спецслужб перестал выходить на связь. Тогда Леонид Кузьмич понял, что его обманули.
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Леонид Прохоров был в Австралии, Южной Америке, Европе и Азии. Год назад посетил Индонезию, Бруней и Филиппины.
8 декабря Леониду Кузьмичу позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что накопления под угрозой. Их срочно нужно «спрятать от жуликов». Для этого путешественник снял наличные в банке и отдал деньги неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.
В первый раз Леонид Кузьмич передал примерно 384 тысяч рублей. Вторую часть средств Прохоров отдал в долларах. Так посоветовал «сотрудник ФСБ». Мошенник получил на руки 4 тысячи (366 650 рублей). А потом сотрудник спецслужб перестал выходить на связь. Тогда Леонид Кузьмич понял, что его обманули.
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Мария Фирсова