«Вредная бабища»: Водитель, сбивший Наталью Штурм, вышвырнул ее из салона автомобиля

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российскую певицу Наталью Штурм в Москве сбила машина. Об этом сообщает «360».
Инцидент произошел вечером 11 декабря на улице Красноармейской. Певица попала под колеса машины, когда выходила из двора. Согласно одной из версий, она ударилась о дверцу багажника и упала в снег. Автомобиль ехал задним ходом.
На место происшествия приехала скорая помощь, но Наталья отказалась от госпитализации. Врачи порекомендовали ей обратиться в поликлинику для обследования.
По данным телеграм-канала Shot, после случившегося Штурм села к водителю в салон автомобиля и стала предъявлять ему претензии. Мужчина выгнал ее из авто. Позже он в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов назвал Штурм «вредной бабищей» и заявил, что вины своей не чувствует.
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На место происшествия приехала скорая помощь, но Наталья отказалась от госпитализации. Врачи порекомендовали ей обратиться в поликлинику для обследования.
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Алина Юрчак