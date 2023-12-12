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Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ вместе с семьями

Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят вместе с семьями
12 декабря 2023, 14:00
Фото: istock / ia_64

Фото: istock / ia_64

Дети, которые снегом потушили Вечный огонь в Петербурге, покинут территорию РФ вместе с семьями за миграционные нарушения. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Сотрудники полиции установили, что две братьев 10 и 14 лет вместе с другим 12-летнем мальчиком бросил снежок в Вечный огонь. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории России, имея нарушения миграционного законодательства.

«Полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено», — указано в релизе регионального главка МВД РФ.

Свою вину фигуранты признали. Им назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, а также выдворение.

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#вечный огонь
#рф
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89-летний россиянин объехал полмира, вернулся в РФ и отдал мошенникам 750 тысяч
12 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/artoleshko

89-летний Леонид Прохоров активно путешествует по России.
За плечами мужчины внушительный список достижений: до пандемийного 2020 года. 

Леонид Прохоров был в Австралии, Южной Америке, Европе и Азии. Год назад посетил Индонезию, Бруней и Филиппины. 
При этом путешественник носит рюкзак 1960-х годов, у него нет современных гаджетов. Он пропагандируют пребывание наедине с собой. 

8 декабря Леониду Кузьмичу позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что накопления под угрозой. Их срочно нужно «спрятать от жуликов». Для этого путешественник снял наличные в банке и отдал деньги неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры. 

В первый раз Леонид Кузьмич передал примерно 384 тысяч рублей. Вторую часть средств Прохоров отдал в долларах. Так посоветовал «сотрудник ФСБ». Мошенник получил на руки 4 тысячи (366 650 рублей). А потом сотрудник спецслужб перестал выходить на связь. Тогда Леонид Кузьмич  понял, что его обманули. 

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#мошенники
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#туризм
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В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
12 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Сотрудники полиции в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Сообщается, что в понедельник в полицию поступило обращение о том, что 59-летний житель села Арабляр Курахского района ушел из дома и не вернулся. Его 36-летний сын заявил, что несколькими днями ранее он поругался с отцом, после чего тот ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска провели проверку, в результате которой был найден труп «пропавшего» со следами насильственной смерти. Преступника доставили в участок, где он признал свою вину за содеянное. Убийца утверждает, что пытался спасти отца, однако этого сделать не получилось и он решил спрятать тело. Причиной убийства послужил конфликт.

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#дагестан
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Неизвестные подожгли релейный шкаф в Краснодаре
Неизвестные попытались парализовать ж/д сообщение в Краснодаре
12 декабря 2023, 14:05

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi

Неустановленные лица пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, в результате происшествия, движение двух пассажирских поезда было приостановлено. На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются лица, причастные к совершению правонарушения.

Правоохранители обнаружили возле сгоревшего релейного шкафа плоскогубцы и салфетки. 

Прежде сообщалось о поджоге релейного шкафа в Екатеринбурге. Неизвестный поджог оборудование, которое располагалось рядом с железнодорожными путями. На движение поездов инцидент не повлиял. Устанавливается личность злоумышленника. 

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В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране Алексеева
Shot: бывшего генконсула РФ в Иране Алексеева нашли мертвым в Москве
12 декабря 2023, 13:21

Фото: istock / Soumen Hazra

В Москве обнаружили тело бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в доме по улице Веерная тело дипломата нашла его жена. Причины смерти выясняются. 

Алексеев занимал должность генерального генконсула РФ в иранском городе Решт с 2015 по 2019-й годы. Ранее он работал советником-посланником российского посольства в Иране, а такэе во Втором департаменте Азии Министерство иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что бывшго главу китайского МИДа Цинь Гана до смерти запытали в военном госпитале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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#мид
#дипломат
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«Вредная бабища»: Водитель, сбивший Наталью Штурм, вышвырнул ее из салона автомобиля
Певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве
12 декабря 2023, 12:46

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российскую певицу Наталью Штурм в Москве сбила машина. Об этом сообщает «360».
Инцидент произошел вечером 11 декабря на улице Красноармейской. Певица попала под колеса машины, когда выходила из двора. Согласно одной из версий, она ударилась о дверцу багажника и упала в снег. Автомобиль ехал задним ходом.

На место происшествия приехала скорая помощь, но Наталья отказалась от госпитализации. Врачи порекомендовали ей обратиться в поликлинику для обследования.

По данным телеграм-канала Shot, после случившегося Штурм села к водителю в салон автомобиля и стала предъявлять ему претензии. Мужчина выгнал ее из авто. Позже он в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов назвал Штурм  «вредной бабищей» и заявил, что вины своей не чувствует.

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#автомобиль
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#инцидент
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#медики
#машины
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#дтп
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В Москве обнаружили 25-летнюю мёртвую девушку в московской квартире
12 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/fizkes

В Москве 25-летняя девушка умерла в квартире на Большом Тишинском переулке.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 11 декабря. Труп обнаружили родители девушки. Дочь перестала выходить с ними на связь. До этого она говорила, что заболела. 

Родители приехали к ней в квартиру и обнаружили мертвой на кровати. Девушка была одета в пижаму. По данным медиков, смерть наступила за 12 часов до её обнаружения.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. В квартире погибшая жила одна. По данному факту началась проверка, выясняют обстоятельства произошедшего. 

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#дети
#родители
#москва
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В Пермском крае мать спаивала дочь-подростка, чтобы она не уехала из дома
12 декабря 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Antonio_Diaz

46-летняя пермячка полгода спаивала 16-летнюю дочь.
Жительница Нытвы спаивала девочку-подростка с июня прошлого года по январь 2023 года. Это вскрылось неожиданно, когда полицейские обнаружили в квартире обвиняемой другую девочку-подростка. Она пропала и не выходила на связь с семьёй. Девочка была подругой дочери обвиняемой. 

Полиция обнаружила пропавшую дома у подруги. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Семью пермячки поставили на учет, но мать продолжала спаивать дочь. 

Женщина рассказала, что она с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки остались друзья.  Боясь, что подросток сбежит к друзьям, пермячка покупала ей спиртное и позволяла пить дома. 

Пермячка окажется перед судом по обвинению в «вовлечении ребенка в антиобщественные действия», сообщают в пресс-службе краевого МВД РФ.

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В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени

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Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
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#родители
#новости
#общество
#полиция
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В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени
12 декабря 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Mr_Khan

В Нижегородской области старшеклассники жестоко избили учеников пятого класса и заставили их просить прощения на коленях.
Издание Nn.ru сообщает, что ЧП случилось в городе Шахунья 4 декабря. Поводом для конфликта явилась жалоба пятиклассницы, которая рассказала старшеклассникам, что её избили до крови. Школьники решили наказать виновных.

Они поймали пятиклассников и побили их за гаражами, а потом заставили детей извиняться на коленях.

Нижегородская прокуратура изучила видео и инициировала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из городской спецшколы, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми.

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#драка
#избиение
#новости
#происшествие
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В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей
В Дагестане учителя подрались, обсуждая запрет мобильников
12 декабря 2023, 10:42

Фото: istock / Zhang Shu

В Рутульском районе Дагестана преподаватели подрались, обсуждая запрет мобильных телефонов для детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Как сообщает источник, драку устроили учитель английского языка и директор школы. Оказалось, что примерно год назад дочь директора сделала обидные стикеры с одноклассниками, среди которых был сын учительницы иностранного языка. В отместку дети сделали провокационное видео, где лицо актрис откровенного жанра заменили снимками обидчицы.

Эту историю напомнила учительница английского и поддержала инициативу. Как рассказала учитель, руководитель школы накинулась на нее первая. Директор, в свою очередь, заявила, что она все выдумала и таким образом пытает занять кресло директора. 

Проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#дети
#драка
#школа
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