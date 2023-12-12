Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ вместе с семьями

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Дети, которые снегом потушили Вечный огонь в Петербурге, покинут территорию РФ вместе с семьями за миграционные нарушения. Об этом сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Сотрудники полиции установили, что две братьев 10 и 14 лет вместе с другим 12-летнем мальчиком бросил снежок в Вечный огонь. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории России, имея нарушения миграционного законодательства.
«Полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено», — указано в релизе регионального главка МВД РФ.
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Алина Юрчак