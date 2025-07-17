90-летнего пенсионера на Кубани обвинили в разврате
На Кубани 90-летнего пенсионера обвиняют в разврате после того, как подростки сняли его на видео в момент справления нужды.
По данным паблика «Типичная Динская», состояние здоровья вынудило пенсионера искать уединения. Мужчина страдает недержанием и плохим зрением.
В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Следствие установило четырех потерпевших. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
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