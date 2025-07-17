На турбазе в Ленобласти подростки изнасиловали 9-летнего мальчика
Вчера ночью в полицию обратилась 42-летняя жительница Ломоносовского района Ленинградской области с заявлением. Женщина рассказала, что её 9-летнего сына изнасиловали подростки в спортивном лагере, пишет один из телеграм-каналов.
Уточняется, что лагерь расположен на территории турбазы «Царская усадьба» в посёлке Кутузовское Приозерского района. Заявление женщины передано в следственный отдел Приозерского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пьяный мужчина вломился в квартиру к молодой девушке в Санкт-Петербурге. Её молодой человек забыл закрыть дверь, когда ушёл на работу.
Напуганная девушка, увидев незнакомца в квартире, позвонила парню, который сразу же вернулся домой. Он вывел мужчину в подъезд, где неадекват начал орать на пару, несколько раз замахнулся на Лизу и угрожал своими связями. Позже Сергея нашла какая-то женщина и увела. А возлюбленные отправились в полицию писать заявление.
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