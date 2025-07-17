На турбазе в Ленобласти подростки изнасиловали 9-летнего мальчика

17 июля 2025, 10:48

Женщина из Ленобласти заявила полиции: её сын подвергся насилию в спортлагере

Фото: iStock/blinow61

Вчера ночью в полицию обратилась 42-летняя жительница Ломоносовского района Ленинградской области с заявлением. Женщина рассказала, что её 9-летнего сына изнасиловали подростки в спортивном лагере, пишет один из телеграм-каналов.