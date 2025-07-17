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На турбазе в Ленобласти подростки изнасиловали 9-летнего мальчика

Женщина из Ленобласти заявила полиции: её сын подвергся насилию в спортлагере
Фото: iStock/blinow61

Вчера ночью в полицию обратилась 42-летняя жительница Ломоносовского района Ленинградской области с заявлением. Женщина рассказала, что её 9-летнего сына изнасиловали подростки в спортивном лагере, пишет один из телеграм-каналов.



Уточняется, что лагерь расположен на территории турбазы «Царская усадьба» в посёлке Кутузовское Приозерского района. Заявление женщины передано в следственный отдел Приозерского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный мужчина вломился в квартиру к молодой девушке в Санкт-Петербурге. Её молодой человек забыл закрыть дверь, когда ушёл на работу.

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Анастасия Чубина

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