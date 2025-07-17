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На Украине задержан мобилизованный, расстрелявший военных в учебном центре

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Черниговской области мобилизованный мужчина подозревается в расстреле военных. По информации, предоставленной полицией области в Facebook*, он открыл огонь по инструкторам.



Стрелок был задержан правоохранительными органами, а в настоящее время ведется досудебное расследование.

Детали произошедшего и мотивы подозреваемого выясняются.

Напомним, раскрыта причина стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале.

*Запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Виктория Иванченко

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