На Украине задержан мобилизованный, расстрелявший военных в учебном центре
В Черниговской области мобилизованный мужчина подозревается в расстреле военных. По информации, предоставленной полицией области в Facebook*, он открыл огонь по инструкторам.
Стрелок был задержан правоохранительными органами, а в настоящее время ведется досудебное расследование.
Детали произошедшего и мотивы подозреваемого выясняются.
Напомним, раскрыта причина стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале.
*Запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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