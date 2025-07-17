Жительница Урала наняла киллера для убийства бывшего мужа
В Свердловской области будет осуждена женщина, заказавшая убийство своего бывшего мужа. По информации «Ленты.ру», она решилась на этот шаг из-за личной неприязни и разногласий по поводу общения с ребенком.
Обвиняемая предложила киллеру 300 тысяч рублей, однако план не удался. Наемный исполнитель сообщил о заказе бывшему мужу, а тот обратился в полицию.
Женщина была задержана, ее дело в скором времени будет направлено в суд.
Напомним, в Индии женщина наняла киллера, чтобы убить мужа через две недели после свадьбы.
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