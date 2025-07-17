Жительница Урала наняла киллера для убийства бывшего мужа

17 июля 2025, 13:43

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Свердловской области будет осуждена женщина, заказавшая убийство своего бывшего мужа. По информации «Ленты.ру», она решилась на этот шаг из-за личной неприязни и разногласий по поводу общения с ребенком.