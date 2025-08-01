90-летнего полуслепого пенсионера обвинили в развратных действиях на Кубани
Полуслепого 90-летнего пенсионера обвиняют в развратных действиях на Кубани.
Как пишет Telegram-канал Baza, в июне четыре девочки-подростка из столицы Динской выложили в сеть кадры, где мужчина якобы занимался самоудовлетворением в их присутствии. По словам подростков, сначала мужчина прошел мимо, а после стал «совершать противоправные действия». Пенсионер пояснил, что просто хотел справить нужду, то же самое утверждает его адвокат. Юрист отметил, что у пожилого гражданина хроническое недержание, которое ему диагностировали 20 лет назад.
Семья пенсионера посмотрела опубликованное в сети видео и отметила, что место на записи находится в ста метрах от его дачи. Родственники мужчины подчеркнули, что он часто прогуливается по этой дороге и кормит животных. Прогулка длится, по их словам, до 35 минут.
Девочки утверждают, что такое происходит не первый раз, адвокат говорит, что пенсионер был от них в 19 метрах, поэтому он вряд ли бы их разглядел, а следователи уверены, что пожилой мужчина все сделал специально. Пенсионер уже обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.
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