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В Москве арестовали сына режиссёра «Моей прекрасной няни» по делу о призывах к терроризму

Фото: iStock/Yingko

Московский суд заочно арестовал Василия Кирющенко*, сына режиссёра популярного сериала «Моя прекрасная няня» Алексея Кирющенко, на два месяца по делу о публичных призывах к терроризму, сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.



Василий Кирющенко* был объявлен в розыск 13 июля. В июне текущего года он был внесен в российский перечень террористов и экстремистов, уточняет издание. Росфинмониторинг также включил его в соответствующий список.

Расследование продолжается.

Ранее в Москве произошла авария с участием мотоцикла и каршеринга. Как оказалось, водителем байка был звёздный фотограф 31-летний Рафаэль Юсипов, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других.

Анастасия Чубина

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