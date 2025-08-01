Мужчина похитил трёхлетнюю девочку в ТЦ в США
В ТЦ, расположенном в штате Вирджиния, мужчина похитил трёхлетнюю девочку
В торговом центре округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, произошло похищение трёхлетней девочки, которое было зафиксировано камерами видеонаблюдения, сообщает Daily Mail.
Отец ребёнка, обнаружив пропажу дочери на детской площадке, немедленно сообщил жене, находившейся поблизости. Позже задержанный мужчина, который похитил девочку, заявил офицерам полиции, что якобы хотел помочь ребёнку найти родителей.
Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ребёнок в безопасности, а мужчина задержан. Он находится под стражей без права на залог.
Читайте также: