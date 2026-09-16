90-летнюю пенсионерку несли в банк на носилках ради личного посещения
В провинции Канчанабури на западе Таиланда, недалеко от границы с Мьянмой, произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Местные жители и волонтеры несколько часов несли на носилках 90-летнюю женщину, чтобы она могла лично посетить отделение банка и восстановить доступ к своему счету. Об этом сообщает издание Thaiger.
По данным портала, пожилая женщина практически не может передвигаться самостоятельно. Ее банковская карта перестала работать, однако для подтверждения личности сотрудники банка потребовали личного присутствия пенсионерки. Добраться до деревни, где она проживает, на автомобиле невозможно, поэтому односельчане положили женщину на носилки и около девяти километров несли ее под дождем до ближайшего места, куда мог подъехать транспорт.
На счет женщины родственники ежемесячно переводят средства на проживание и уход. Именно эти деньги оказались заблокированными из-за проблем с картой.
История быстро распространилась в социальных сетях. Пользователи выразили благодарность жителям деревни за проявленную заботу, однако одновременно призвали власти и финансовые организации организовать выездные услуги для пожилых и лежачих граждан, проживающих в удаленных районах страны.
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