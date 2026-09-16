90-летнюю пенсионерку несли в банк на носилках ради личного посещения

16 сентября 2026, 13:03

В Таиланде 90-летнюю пенсионерку несли в банк на носилках девять километров

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В провинции Канчанабури на западе Таиланда, недалеко от границы с Мьянмой, произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Местные жители и волонтеры несколько часов несли на носилках 90-летнюю женщину, чтобы она могла лично посетить отделение банка и восстановить доступ к своему счету. Об этом сообщает издание Thaiger.