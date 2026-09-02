Российский турист впал в кому в Таиланде после заражения новым штаммом ковида

02 сентября 2026, 19:31

Фото: Istock/gorodenkoff

В государственном госпитале Паттайи находится 53-летний турист из Хабаровска Александр. Как сообщает Telegram-канал Mash, он прилетел в Таиланд с женой и двумя детьми, но через несколько дней у него поднялась температура, начались судороги и галлюцинации.