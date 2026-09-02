Российский турист впал в кому в Таиланде после заражения новым штаммом ковида
В государственном госпитале Паттайи находится 53-летний турист из Хабаровска Александр. Как сообщает Telegram-канал Mash, он прилетел в Таиланд с женой и двумя детьми, но через несколько дней у него поднялась температура, начались судороги и галлюцинации.
Врачи диагностировали у россиянина пневмонию, предположительно на фоне коронавируса. Сейчас пациент лежит без сознания в общей палате. Страховки у семьи нет. Супруга уже заплатила 500 тысяч рублей, но медики требуют ещё миллион за возможную реанимацию.
В рассрочке врачи отказывают и грозят прекратить лечение без полной оплаты. Состояние Александра осложняется отсутствием одной почки — 16 лет назад он стал донором для своей дочери. Жена взяла кредиты, но собранных средств не хватает.
В Таиланде тем временем выявили новый штамм коронавируса Omicron NB.1.8.1. Местные власти отмечают, что тяжёлые формы болезни чаще поражают пожилых и людей со слабым иммунитетом.
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