11 сентября 2026, 16:12

Baza: Российские туристы оказались в эпицентре шторма в Таиланде

Фото: iStock/andrej67

Российские туристы оказались в эпицентре шторма в Таиланде — стихия не утихнет ещё как минимум три дня. Об этом пишет Baza.