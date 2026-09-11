Российские туристы оказались в эпицентре шторма в Таиланде
Российские туристы оказались в эпицентре шторма в Таиланде — стихия не утихнет ещё как минимум три дня. Об этом пишет Baza.
Этой ночью на Паттайю обрушился сильный ливень с порывистым ветром, что привело к наводнению и парализовало город. Уровень воды поднялся более чем на полметра, многие дороги оказались затопленными, а некоторые улицы стали непроходимыми.
Уточняется, что на дорогах образовались многокилометровые пробки. Две россиянки рассказали, что их машину полностью затопило. Релоканты, проживающие в Таиланде несколько месяцев, отметили, что эта ночь была самой холодной в их жизни, им даже пришлось использовать дополнительное утепление.
Метеорологическая служба сообщила о седьмом штормовом предупреждении, которое будет действовать до 13 сентября. В ряде регионов, включая окрестности Паттайи, ожидаются продолжительные сильные дожди.
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