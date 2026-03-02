«90 ударов»: Квартирант убил хозяйку дома и спрятал тело в ящик с инструментами
В американском городе Вирджиния-Бич суд приговорил 41-летнего Хагена Лоуренса Робертса к пожизненному заключению за убийство арендодательницы. Как сообщает The Virginian-Pilot, присяжные признали мужчину виновным в расправе над 63-летней Синтией Кэппс.
Трагедия произошла ещё в октябре 2020 года. Робертс арендовал жильё в доме на Грин Сидар Лейн, где проживала супружеская пара. Муж Кэппс обнаружил на кухне каплю крови и вызвал полицию. Правоохранители нашли жильца в запертой спальне с порезанной рукой, обмотанной банданой.
Тело арендодательницы находилось в ящике для инструментов. Медики насчитали на теле жертвы более 90 ножевых ранений и обширные повреждения головы, лица и шеи. В комнате Робертса нашли окровавленный нож и одежду.
Экспертиза подтвердила совпадение ДНК и осколка ножа, найденного в черепе жертвы. Обвиняемый вину не признал. Суд назначил ему пожизненный срок и дополнительные пять лет лишения свободы.
