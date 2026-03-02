«90 ударов»: Квартирант убил хозяйку дома и спрятал тело в ящик с инструментами

02 марта 2026, 21:58

В США мужчина получил пожизненное за убийство женщины, сдававшей ему комнату

Фото: Istock/TolikoffPhotography

В американском городе Вирджиния-Бич суд приговорил 41-летнего Хагена Лоуренса Робертса к пожизненному заключению за убийство арендодательницы. Как сообщает The Virginian-Pilot, присяжные признали мужчину виновным в расправе над 63-летней Синтией Кэппс.