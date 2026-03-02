В Петербурге дело о смертельной ссоре раскрыли спустя 20 лет

02 марта 2026, 20:45

В Петербурге уголовное дело об убийстве 20-летней давности передали в суд

Фото: Istock/Akintevs

В Петербурге завершили расследование убийства 20-летней давности. Следователи направили в суд дело мужчины, обвиняемого в убийстве, совершённом в 2004 году. Об этом сообщает городское управление СК.