В Петербурге дело о смертельной ссоре раскрыли спустя 20 лет
В Петербурге завершили расследование убийства 20-летней давности. Следователи направили в суд дело мужчины, обвиняемого в убийстве, совершённом в 2004 году. Об этом сообщает городское управление СК.
По версии следствия, вечером 13 марта 2004 года двое мужчин находились в арке дома на 8-й Советской улице. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый толкнул оппонента, после чего выхватил у него нож и ударил им в грудь. Потерпевший скончался на месте, а нападавший скрылся.
Следователи изучили материалы дела и допросили свидетелей. В итоге обвиняемый признал вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.
