В Петербурге врачи спасли пальцы младенцу, пострадавшему от электромясорубки

Врачи в Петербурге спасли ребёнку пальцы после травмы электромясорубкой
В Петербурге хирурги спасли пальцы полуторагодовалому мальчику, который засунул руку в работающую электромясорубку. Подробности сообщает пресс-служба Педиатрического университета.



Врачи диагностировали у малыша рваные раны средних фаланг указательного и среднего пальцев и множественные ссадины. Рентген показал, что кости не задеты — пострадали только мягкие ткани.

Ребёнка экстренно госпитализировали в микрохирургическое отделение. Медики провели первичную обработку ран и аутодермопластику. Специалисты отметили, что мальчик, вероятно, рефлекторно отдёрнул руку, поэтому травма оказалась не такой тяжёлой, какой могла бы быть. Операция прошла успешно, сейчас малыш остаётся под наблюдением врачей.

