В Петербурге врачи спасли пальцы младенцу, пострадавшему от электромясорубки
В Петербурге хирурги спасли пальцы полуторагодовалому мальчику, который засунул руку в работающую электромясорубку. Подробности сообщает пресс-служба Педиатрического университета.
Врачи диагностировали у малыша рваные раны средних фаланг указательного и среднего пальцев и множественные ссадины. Рентген показал, что кости не задеты — пострадали только мягкие ткани.
Ребёнка экстренно госпитализировали в микрохирургическое отделение. Медики провели первичную обработку ран и аутодермопластику. Специалисты отметили, что мальчик, вероятно, рефлекторно отдёрнул руку, поэтому травма оказалась не такой тяжёлой, какой могла бы быть. Операция прошла успешно, сейчас малыш остаётся под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось о случае на Урале, где герпес уничтожил мозг беременной девушки.
Читайте также: