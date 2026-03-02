Появились подробности пятидневных поисков пропавшего школьника из Петербурга

02 марта 2026, 21:45

17-летнего юношу, пропавшего в Ленобласти, увидели в петербургском метрополитене

Фото: lizaalert.org

Сын мурманской предпринимательницы, 17-летний Владислав Волков, ушёл из дома в Ленинградской области 25 февраля и перестал выходить на связь. Как сообщает РЕН ТВ, 2 марта в петербургском метро пропавшего юношу зафиксировали камеры видеонаблюдения.





Мать школьника предполагает, что он попал под влияние мошенников и выполняет их указания. В социальных сетях мальчика обнаружили переписку с неизвестными, а в день исчезновения он вёл себя необычно. Женщина записала обращение к сыну и призвала его срочно связаться с родными.

«Чем быстрее он выйдет с нами на связь — любым способом... Вот любой прохожий — просто подходишь и говоришь: «Позвоните 112 или 102, я Влад Волков», — заявила Марина Волкова.