91-летнего пенсионера оправдали по делу о развратных действиях на Кубани

04 июня 2026, 21:52

Фото: istockphoto/dlccar

В Динском районном суде Краснодарского края завершился процесс над 91-летним местным жителем, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на участника процесса.