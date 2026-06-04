91-летнего пенсионера оправдали по делу о развратных действиях на Кубани
В Динском районном суде Краснодарского края завершился процесс над 91-летним местным жителем, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на участника процесса.
Инстанция вынесла оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях пенсионера состава преступления. Уголовное дело возбудили после заявления о том, что пожилой мужчина неоднократно раздевался на улице в присутствии подростков. Один из эпизодов очевидцы сняли на видео. В случае признания виновным подсудимому грозило до 12 лет лишения свободы.
Защиту обеспечивал известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян, не раз принимавший дела pro bono (ради общественного блага). Юрист предоставил следствию документы о хронических заболеваниях почек и мочевого пузыря, вынуждавших его подзащитного справлять нужду в общественных местах.
Защитник скончался в ноябре 2025 года, дело поступило в суд уже после его смерти. Тем не менее Фемида назначила экспертизу на основе собранных защитой материалов — она подтвердила наличие у обвиняемого серьезных проблем со здоровьем. В итоге суд согласился с доводами защиты и оправдал подсудимого.
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