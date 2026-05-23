77-летний извращенец домогался женщин в горах
В американском городе Риверсайд полиция разыскивает возможных жертв 77-летнего Тоаи Фама, обвиняемого в непристойных действиях. Пожилого мужчину впервые арестовали еще в марте после того, как на него пожаловалась женщина, гулявшая в районе горы Рубидо, пишет The Press-Enterprise. Пострадавшая заявила, что Фам подошел к ней на тропе и начал прикасаться неподобающим образом.
Несмотря на задержание, пенсионер вскоре вышел на свободу под залог. В ходе расследования полиция выяснила, что Фам регулярно появляется на прогулках в окрестностях Рубидо, где, предположительно, мог домогаться и других женщин.
Правоохранители опубликовали его снимок в соцсетях и обратились ко всем возможным жертвам с просьбой откликнуться. В комментариях пользователи поддержали версию следствия. Некоторые написали, что ранее уже видели посты от разных женщин с жалобами на домогательства со стороны этого мужчины.
Ранее в больнице под Новосибирском слепой массажист домогался 11-летней пациентки. Пострадавшая была с бронхитом в стационаре.
