Крупный пожар начался в Свердловской области

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О крупном пожаре в Свердловской области сообщает Telegram-канал Shot. Журналисты уточняют, что горит цех по производству металлического порошка.
Пламенем охвачено уже 1300 квадратов. На месте происшествия находятся 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.
Ранее сообщалось о пожаре на юго-западе столицы. По предварительным данным, произошел взрыв газа. По словам очевидцев, он снес целую стену квартиры. Жители начали оперативно эвакуироваться. Пламя на тот момент перекинулось на восьмой этаж.
Со слов одного из местных жителей, он видел пламя лишь в одной из квартир. Взрывом сдвинуло плиту дома и выбило лифтовую шахту, говорил местный житель.
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Ранее сообщалось о пожаре на юго-западе столицы. По предварительным данным, произошел взрыв газа. По словам очевидцев, он снес целую стену квартиры. Жители начали оперативно эвакуироваться. Пламя на тот момент перекинулось на восьмой этаж.
Со слов одного из местных жителей, он видел пламя лишь в одной из квартир. Взрывом сдвинуло плиту дома и выбило лифтовую шахту, говорил местный житель.
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Никита Кротов