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Кузбассовец разгромил могилу знакомой из-за безответной любви

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Мариинске сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который устроил погром на кладбище. Как сообщили в МВД по Кузбассу, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения повредил могилу своей знакомой — разбросал цветы и испортил фотографию на надгробии, передает «Сiбдепо».
В ходе разбирательства выяснилось, что причиной происшествия стала безответная любовь: задержанный признался, что давно питал симпатию к погибшей, но так и не получил взаимности.

О произошедшем сообщили родители девушки после того, как обнаружили разрушения на могиле. Полицейские оперативно провели проверку, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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#уголовное любовь
#полицейские
#происшествия
#вандализм
Порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола для полового органа
Mash: порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола
06 мая 2025, 10:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали со съемок 24-летнего порноактера после того, как он сделал себе укол в половой орган. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Причиной госпитализации стала инъекция гиалуроновой кислоты, которая якобы помогает делать пенис больше и рельефнее. У россиянина стало гнить место укола, так как в рану попала инфекция.

В настоящее время молодой человек находится в отделении гнойной хирургии одного из медицинских учреждений Петербурга.

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Мужчина украл у своей тещи ювелирных украшений более чем на миллион рублей

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#человек
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Мужчина украл у своей тещи ювелирных украшений более чем на миллион рублей
Мужчина обокрал собственную тещу более чем на миллион рублей
06 мая 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos

Житель Магадана был задержан за кражу ювелирных изделий. Мужчина обокрал собственную тещу.
Как сообщает МВД Медиа, в местное отделение полиции обратилась 48-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что из ее дома исчезли золотые серьги, кольца, браслеты и цепочки. Общая сумма украденных ювелирных изделий составляла более миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил зять пострадавшей. Мужчина имел доступ к ее жилищу. Украденные драгоценности он сдал в ломбард. Похищенное имущество полицейские изъяли в полном объеме и вернули их владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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#мвд
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#уголовное полицейские
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Турецкая разведка предотвратила отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан
06 мая 2025, 10:16

Фото: iStock/Isaac Lee

В сентябре 2024 года Национальное управление разведки Турции (MİT) успешно предотвратило отправку в Ливан груза с 1300 заминированными пейджерами, сообщает турецкая газета Sabah.
По информации издания, разведка получила сведения о партии пейджеров, которая должна была прибыть в Стамбул из Гонконга 16 сентября. Груз весом 850 килограммов был задекларирован как «кухонный комбайн» и планировался к отправке в Ливан 27 сентября.

Однако саперы аэропорта Стамбула провели проверку и обнаружили, что в коробках находились пейджеры бренда Gold Apollo с зарядными устройствами, а также зарядки для ноутбуков и аккумуляторы.

Груз был передан на экспертизу криминалистам, которые подтвердили наличие взрывных устройств, аналогичных тем, что ранее взорвались в результате операций Израиля против движения «Хезболлах».

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#армия
#разведка
#взрыв
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ФНС арестовала счета блогера Subo из-за налоговых долгов
06 мая 2025, 09:30

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета популярного блогера-миллионника Субхана Мамедова, более известного в сети как Subo. По информации, предоставленной Telegram-каналом «‎Mash», деньги блогера были заморожены в трех банках.
Субо, ранее лишенный российского гражданства за предоставление недостоверной информации при его получении, оказался в центре внимания после этого финансового скандала.

Арест счетов стал серьезным ударом по имиджу блогера, который продолжает набирать популярность в социальных сетях. Несмотря на это, Мамедов активно отрицает любые слухи о конкуренции с другими известными личностями. Он утверждает, что не испытывает зависти к коллегам. Однако финансовые трудности могут повлиять на его дальнейшую карьеру в мире блогинга.

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#арест
#деньги
#счёт
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В Индии леопард выхватил у матери четырехлетнего мальчика и съел его
06 мая 2025, 08:27

Фото: iStock/Bedrin-Alexander

Вечером 3 мая в небольшой деревушке Мана Кабра округа Баджешвар произошло трагическое событие: четырёхлетний мальчик Найтк погиб в лапах дикого леопарда. Об этом пишет Times of India.
Ребёнка привела к уличному туалету его мама. Когда женщина отвернулась, хищник неожиданно выпрыгнул из зарослей и схватил малыша, унеся его в ближайший овраг. Несмотря на срочные поиски, ребёнок был найден мёртвым спустя некоторое время с серьёзными повреждениями шеи.

Представитель местного лесничества Дхрув Сингх Мартолия подтвердил гибель мальчика и рассказал, что власти незамедлительно начали расследование случившегося.

Лесной департамент инициировал выплату компенсаций пострадавшей семье и усилил меры безопасности вблизи населённого пункта, установив три специальные ловушки. Главный инспектор разрешил усыпить агрессивного зверя, угрожающего жителям.

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