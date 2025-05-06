Кузбассовец разгромил могилу знакомой из-за безответной любви

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt
В Мариинске сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который устроил погром на кладбище. Как сообщили в МВД по Кузбассу, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения повредил могилу своей знакомой — разбросал цветы и испортил фотографию на надгробии, передает «Сiбдепо».
В ходе разбирательства выяснилось, что причиной происшествия стала безответная любовь: задержанный признался, что давно питал симпатию к погибшей, но так и не получил взаимности.
О произошедшем сообщили родители девушки после того, как обнаружили разрушения на могиле. Полицейские оперативно провели проверку, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Читайте также:
Сотрудника «Микрохирургии глаза» в Москве арестовали за избиение женщины до смерти
Подросток получил серьезные ожоги при неосторожном обращении с горючими жидкостями
Неизвестные расстреляли трёх сотрудников ДПС в Махачкале
О произошедшем сообщили родители девушки после того, как обнаружили разрушения на могиле. Полицейские оперативно провели проверку, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Читайте также:
Сотрудника «Микрохирургии глаза» в Москве арестовали за избиение женщины до смерти
Подросток получил серьезные ожоги при неосторожном обращении с горючими жидкостями
Неизвестные расстреляли трёх сотрудников ДПС в Махачкале
Дайана Хусинова