93-летняя пенсионерка разоблачила мошенника

26 октября 2026, 19:08

В Японии 93-летняя пенсионерка раскусила мошенника и помогла его поймать

Фото: istockphoto/Ajax9

В японской префектуре Сика 93-летняя женщина помогла полиции задержать мошенника, пытавшегося похитить её банковскую карту. Об этом сообщает Japan Today.