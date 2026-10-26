93-летняя пенсионерка разоблачила мошенника
В японской префектуре Сика 93-летняя женщина помогла полиции задержать мошенника, пытавшегося похитить её банковскую карту. Об этом сообщает Japan Today.
Инцидент произошёл 21 октября: пенсионерке из города Айсе позвонил мужчина, представившийся полицейским. Он сообщил, что с её счёта якобы незаконно сняли деньги, и убеждал срочно устранить уязвимость — заблокировать счёт и передать банковскую карту для изучения.
Женщина сразу заподозрила обман. Поддерживая телефонный контакт с лжеполицейским, она параллельно сообщила о происходящем настоящим правоохранителям и согласилась передать карточку прибывшему 22 числа курьеру.
Когда мужчина явился, в доме его уже ждал наряд. 46-летнего подозреваемого арестовали по обвинению в покушении на мошенничество. Сейчас полиция выясняет, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники.
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