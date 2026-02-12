96-летний россиянин попал к нефрологу после «чудо-пилюль» из Индии
В Петербурге доктор диагностировал у пенсионера нарушение функции почек из-за приёма БАДов. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Житель Санкт-Петербурга в возрасте 96 лет обратился к врачу-нефрологу после двухмесячного приёма индийских биологически активных добавок. Пожилой мужчина приобрёл средства после телефонного звонка: продавцы гарантировали улучшение памяти и состояния сосудов.
Медицинское обследование зафиксировало у пациента повышенный уровень креатинина и снижение скорости фильтрации крови почками. После отмены БАД лабораторные показатели вернулись в референсные значения.
Врач попыталась установить состав добавок. Однако производитель не указал на упаковке действующие вещества. В такой ситуации специалист не может прогнозировать возможную токсичность средства или эффект его накопления в организме.
