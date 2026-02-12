96-летний россиянин попал к нефрологу после «чудо-пилюль» из Индии

12 февраля 2026, 10:08

В Петербурге 96-летний пенсионер попал к нефрологу после приёма индийских БАДов

Фото: Istock/supitchamcsdam

В Петербурге доктор диагностировал у пенсионера нарушение функции почек из-за приёма БАДов. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.