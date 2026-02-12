Неизвестные подожгли железнодорожную линию во время Олимпиады в Италии

12 февраля 2026, 09:59

Фото: iStock/Perytskyy

На севере Италии неизвестные подожгли железнодорожную линию Лекко — Тирано, которая ведет к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на полицию и прокуратуру Ломбардии.