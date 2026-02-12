Неизвестные подожгли железнодорожную линию во время Олимпиады в Италии
На севере Италии неизвестные подожгли железнодорожную линию Лекко — Тирано, которая ведет к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на полицию и прокуратуру Ломбардии.
По данным ведомств, все произошло в ночь на среду. В результате возгорания повреждения получили семь кабелей стрелочного узла общей длиной около 64 сантиметров. На месте правоохранители обнаружили остатки бутылки из-под зажигательной смеси.
Отмечается, что характер преступления схож с недавними атаками на железнодорожную инфраструктуру в районах Болоньи и Пезаро. Там злоумышленники также выводили из строя элементы управления движением поездов. Не исключено, что все диверсии совершила одна группа.
Напомним, что местные власти предупреждали о возможных инцидентах на железной дороге в первый день зимних Олимпийских игр.
