«Снайпер стреляет»: бывший муж месяцами преследует москвичку и угрожает убийством
Москвичку на протяжении четырех месяцев преследует и запугивает бывший муж. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
23-летний Евгений и 33-летняя Елена познакомились в 2024 году в столице. Отношения пары быстро закрутились, и уже через пять месяцев она поженилась. Молодой человек дарил подарки и уверял, что разница в возрасте не имеет значения. Однако семейное счастье длилось недолго.
Вскоре Елена стала получать анонимные сообщения с угрозами. Евгений обещал разобраться с преследователем, но позже женщина выяснила, что запугивал ее именно муж. Москвичка пять раз подавала на развод, но Евгений, по ее словам, затягивал этот процесс. Расторгнуть брак удалось через суд в октябре 2025 года.
После развода Евгений написал заявление в полицию о краже, обвинив бывшую супругу в хищении подаренных им вещей и 6,5 миллиона рублей. Женщина утверждает, что на следующий же день вернула все подарки и деньги. Стороны составили расписку об отсутствии претензий. Однако мужчина не оставил Елену в покое.
По словам пострадавшей, бывший муж следит за ней, караулит у дома и на парковке, угрожает расправой. Однажды она получила сообщение «Снайпер стреляет из винтовки» — в тот момент, по словам Елены, ей стали светить в глаза красным лазером. Также на нее нападал неизвестный, а родителям женщины подожгли входную дверь.
Москвичка связывает все инциденты с действиями бывшего супруга и полагает, что он пытается довести ее до такого психологического состояния, чтобы она отдала ему все имущество. Елена обратилась за помощью к юристам и написала заявления в Следственный комитет.
