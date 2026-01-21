Выяснились подробности прошлого сомелье, убившего свою жену во время БДСМ-игры
Следователи установили новые обстоятельства в деле сомелье Владимира Глухова, обвиняемого в гибели жены во время БДСМ-практик. Как сообщает издание «КП», обвиняемый вёл Telegram-канал, где публиковал материалы интимного характера.
В блоге фигурировали обе его супруги. Среди публикаций были эпизоды с применением плёток и ножей. Часть съёмок проходила в домашних условиях, другую часть сомелье проводил на открытом воздухе во время специализированных мероприятий, например, на фестивале «BDSM Fishing».
Ранее Глухов и его первая жена администрировали сообщество одного из московских БДСМ-клубов. В 2025 году правоохранительные органы провели в этом клубе обыски, после чего заведение прекратило работу, а его страницы в соцсетях с фотографиями и информацией удалили.
Летом 2022 года Глухов избил коллегу на гастрономическом фестивале. Ранее, в декабре 2019 года, он напал с ножом на охранника ЧОПа возле своего дома. Как отмечают очевидцы, эти случаи были не единственными.
