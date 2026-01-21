Выяснились подробности прошлого сомелье, убившего свою жену во время БДСМ-игры

21 января 2026, 11:26

Сомелье, убивший жену во время БДСМ-игры, уже попадал в скандалы из-за избиений

Фото: Istock/IanMontgomery

Следователи установили новые обстоятельства в деле сомелье Владимира Глухова, обвиняемого в гибели жены во время БДСМ-практик. Как сообщает издание «КП», обвиняемый вёл Telegram-канал, где публиковал материалы интимного характера.