Бывших супругов задержали за интимную связь в отеле
В Малайзии религиозная полиция задержала бывших мужа и жену, которые встретились в отеле для интимной близости. Об этом сообщает Mothership.
Сотрудники Исламского религиозного департамента султаната Джохор получили информацию о возможном нарушении религиозных норм и прибыли на место около часа ночи.
На стук никто не ответил, но правоохранители услышали шум работающего кондиционера. Через несколько минут дверь открыл мужчина, а в номере находилась женщина. Полиция заметила, что постель выглядела неубранной. Влюбленные попытались убедить сотрудников, что они все еще в браке, но не смогли предоставить документы, подтверждающие это.
Выяснилось, что женщина проживает в Куланге, а отель находился далеко от ее дома. Во время допроса они путались в своих показаниях. Оба заявили, что не испытывают стыда за свои действия. Какое наказание ждет задержанных, пока неизвестно.
