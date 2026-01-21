Бывших супругов задержали за интимную связь в отеле

21 января 2026, 08:30

В Малайзии бывших мужа и жену арестовали за тайную встречу в отеле

Фото: iStock/ismagilov

В Малайзии религиозная полиция задержала бывших мужа и жену, которые встретились в отеле для интимной близости. Об этом сообщает Mothership.