Серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии

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Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, известный как «Каменский Чикатило», скончался от онкологического заболевания в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске, Пермский край. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Бурцев был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет в Ростовской области в период с 1993 по 1996 годы.
Роман Бурцев родился 13 апреля 1971 года в семье, страдающей от алкоголизма. Его отец и старший брат были судимы за изнасилование.
В 1984 году, будучи учеником средней школы, Бурцев попытался затащить девочку в подвал и заставить её раздеться. На ее счастье, в подвале появилась уборщица и предотвратила преступление.
Маньяк окончил восьмилетнюю школу и профтехучилище. После службы в армии устроился работать электросварщиком на машиностроительный завод в Каменск-Шахтинском и женился, однако столкнулся с серьезным разочарованием. Он хотел жениться на девственнице, но узнал, что у его невесты уже были интимные связи. Это подтолкнуло маньяка к поискам «девственности», он начал знакомиться со школьницами, стремясь совратить их.
Он выделялся среди других маньяков тем, что тщательно прятал тела своих жертв. Все останки, кроме одного, были обнаружены только после его ареста. В 1996 году его задержали, он был направлен в колонию «Белый лебедь», предназначенную для осужденных на пожизненное заключение.
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«Он скончался от онкологии (в исправительной колонии №2)», — рассказал источник.
Роман Бурцев родился 13 апреля 1971 года в семье, страдающей от алкоголизма. Его отец и старший брат были судимы за изнасилование.
В 1984 году, будучи учеником средней школы, Бурцев попытался затащить девочку в подвал и заставить её раздеться. На ее счастье, в подвале появилась уборщица и предотвратила преступление.
Маньяк окончил восьмилетнюю школу и профтехучилище. После службы в армии устроился работать электросварщиком на машиностроительный завод в Каменск-Шахтинском и женился, однако столкнулся с серьезным разочарованием. Он хотел жениться на девственнице, но узнал, что у его невесты уже были интимные связи. Это подтолкнуло маньяка к поискам «девственности», он начал знакомиться со школьницами, стремясь совратить их.
Он выделялся среди других маньяков тем, что тщательно прятал тела своих жертв. Все останки, кроме одного, были обнаружены только после его ареста. В 1996 году его задержали, он был направлен в колонию «Белый лебедь», предназначенную для осужденных на пожизненное заключение.
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Дарья Осипова