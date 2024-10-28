Серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии

Страшное убийство потрясло Подмосковье в 2021 году. В одной из квартир Ликино-Дулево правоохранители обнаружили тела 45-летней хозяйки Татьяны Крутовой и троих ее внуков – девочки 8 лет и двухлетних близняшек. К удивлению полицейских, никто из соседей не слышал никаких звуков из квартиры в момент убийства. Однако еще больше их шокировало то, что изверг, расправившийся с семьей, спал в соседней комнате. Подробности — в материале «Радио 1».