99-летняя женщина с отёком лёгких три дня ждала госпитализации в коридоре больницы
Во Франции 99-летняя женщина с отёком лёгких провела 64 часа на носилках в коридоре больницы. Внучка пациентки, Алин Перше, описала эти обстоятельства в своём посте в социальной сети Facebook*.
По её словам, инцидент произошёл в Университетской больнице Руана. Её бабушка поступила в медучреждение 17 октября, а место в гериатрическом отделении ей предоставили только 20 октября.
Пожилая женщина ожидала несколько дней из-за нехватки свободных коек. При этом Алин Перше подчеркнула, что хочет поблагодарить медицинский персонал. Она отметила, что к ним подходили младшие медсёстры и менеджер, которые сожалели о ситуации.
Свой пост женщина назвала «криком о помощи, который ничего не изменит». Она не уточнила текущее состояние своей бабушки. В больнице объяснили, что отделение неотложной помощи принимало более 250 пациентов в день из-за сезонной эпидемии. Это вызвало необычно долгое ожидание госпитализации.
