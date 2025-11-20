99-летняя женщина с отёком лёгких три дня ждала госпитализации в коридоре больницы

20 ноября 2025, 19:39

Во Франции пенсионерка провела 64 часа в коридоре больницы в ожидании помощи

Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

Во Франции 99-летняя женщина с отёком лёгких провела 64 часа на носилках в коридоре больницы. Внучка пациентки, Алин Перше, описала эти обстоятельства в своём посте в социальной сети Facebook*.