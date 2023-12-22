«А нам все равно»: После падения Деда Мороза с 24-го этажа детский праздник продолжился

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В жилом комплексе в Челябинске организаторы продолжили детский праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа. Об этом информирует издание «Магнитогорск онлайн».
О том, что альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с высоты, стало известно утром 22 декабря.
Директор сервисной компании «Март» Ксения Наумкина заявила, что если бы праздник закончился, что дети стали бы еще больше распаривать.
Альпинист хотел эффектно поздравить детей, но упал с высоты. Предварительно, мужчина перепутал веревки.
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Директор сервисной компании «Март» Ксения Наумкина заявила, что если бы праздник закончился, что дети стали бы еще больше распаривать.
«Понятно, что взрослые практически все все поняли, но дети же не виноваты», — сказала она.Сервисная компания пригласила альпиниста в качестве Деда Мороза на праздник первый раз за все время. Директор отметила, что они сами выбирают место спуска. В связи с трагедий, организация предложит помощь близким погибшего.
Альпинист хотел эффектно поздравить детей, но упал с высоты. Предварительно, мужчина перепутал веревки.
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Алина Юрчак